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المرأة

ممثلة مصرية تعلن اعتزالها: أشعر بعدم التقدير لموهبتي

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:00
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أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب عدم وجود تقدير لشخصها وموهبتها.

وكتبت فاروق عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على "إنستغرام": "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت، لذلك أعتزل".
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وقالت منى فاروق في ستوري أخرى إنها ستأخذ "إجازة مفتوحة" من السوشيال ميديا، نظرًا لرغبتها في البقاء وحدها، معلقة: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة، مش عاوزة حاجة من حد، ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

ووصفت الحياة بالظالمة: "محتاجة أكون نفسي، محتاجة لسلام نفسي، اللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم، واللي مبيحبونيش شيلوني من حساباتكم، لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام، اعتزل ما يؤذيك".

وعلى الصعيد الفني، تنتظر الفنانة منى فاروق عرض أحدث أفلامها "مندوب مبيعات"، ويدور حول "سعيد" الذي يسافر للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار. لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على "فريدة" وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد سعد، ويسرا المسعودي، وهو من تأليف وإخراج حامد صالح.
المصدر: فوشيا
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