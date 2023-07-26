تهديد جديد لفيفي عبده.. ما القصة؟

وجّه المنتج أحمد الزواوي رسالة تهديد جديدة الى الفنانة فيفي عبده، بعد اعترافه على الهواء بأنه هو المتسبّب في الأزمة المرضية التي تمر بها، بعد لجوئه إلى أعمال السحر لإيذائها صحياً.





وطالب الزواوي فيفي عبده برد مستحقاته المادية، وإلا فإن حالتها الصحية سوف تسوء أكثر.

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وقال الزواوي في مقابلة تلفزيونية: "أنا عايز حد يدّيني حل غير القانون، القانون ده خلاص مرحلة وعدّت إنتوا كده عايزين تقولوا إن فيفي عبده أقوى من القانون والنقابة، وأنا أتأذيت أكتر منها وكلنا بنمرض وبنقوم بأمر الله، والقانون قال ده تعاقد مش سرقة، وهي ليه مترجعش فلوسي؟".

وتابع: "علني بقولها لو مرجّعتش فلوسي متزعلش وربنا اللي أعلم هعمل إيه فيها وكله بأمر ربنا، واللي زعلان عليها يا يدفع عنها يا يقول رجّعي الفلوس، وميشغلنيش الجمهور في شيء هو بيأكلني ولا بيشربني الجمهور؟ واللي معترض يطلع ويحل".



وأضاف: "لو جالي الـ 10 آلاف دولار، بأمر الله ترجع زي الفل، وأنا مطلبتش حاجة غير حقي ولا بطلب تعويض، ولا قلت هاتي فلوس علشان أفكك، أنا عايز حقي، والقانون خد مرحلته معايا، وحقي هيجي إمتى لما أموت؟ هعمل إيه مقابل أن أرجّع حقي".