بعد معاناتها من الصحة العقلية... وفاة المغنية الشهيرة عن 56 عامًا

تُوفيت المغنية الإيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور عن عمر يناهز الـ56 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد سنوات من معاناتها من الصحة العقلية.



وقالت عائلتها: "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا سينيد. عائلتها وأصدقاؤها مدمّرون وطلبوا الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية".

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وتأتي وفاة "أوكونور"، بعد عام ونصف تقريبًا، من وفاة ابنها البالغ من العمر 17 عامًا بعد هروبه من المستشفى.



وكانت "أوكونور" قد كشفت، عام 2007، خلال مقابلة في برنامج "أوبرا"، بأنها شُخّصت بمرض اضطراب ذي اتجاهين، وأنها حاولت الانتحار في عيد ميلادها الـ 33 العام 1999.