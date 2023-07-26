Advertisement

المرأة

بعد معاناتها من الصحة العقلية... وفاة المغنية الشهيرة عن 56 عامًا

Lebanon 24
26-07-2023 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1091518-638260110232331801.jpg
Doc-P-1091518-638260110232331801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفيت المغنية الإيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور عن عمر يناهز الـ56 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد سنوات من معاناتها من الصحة العقلية.

وقالت عائلتها: "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا سينيد. عائلتها وأصدقاؤها مدمّرون وطلبوا الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية".
Advertisement

وتأتي وفاة "أوكونور"، بعد عام ونصف تقريبًا، من وفاة ابنها البالغ من العمر 17 عامًا بعد هروبه من المستشفى.

وكانت "أوكونور" قد كشفت، عام 2007، خلال مقابلة في برنامج "أوبرا"، بأنها شُخّصت بمرض اضطراب ذي اتجاهين، وأنها حاولت الانتحار في عيد ميلادها الـ 33 العام 1999.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:04 | 2023-07-26
09:34 | 2023-07-26
07:00 | 2023-07-26
05:00 | 2023-07-26
03:49 | 2023-07-26
01:04 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website