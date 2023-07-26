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المرأة

الفنانة العروفة تعلن اعتزالها: تعبت!

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:00
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أعلنت الفنانة منى فاروق اعتزالها الفن والسوشيال ميديا.


وكشفت عن السبب عبر حسابها الشخصي في موقع "انستغرام"، قائلة: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل".
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وأضافت: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكراً، وكتر خيركم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".
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