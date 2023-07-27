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المرأة

5 طرق لمساعدة طفلك على النجاح في الحياة

Lebanon 24
27-07-2023 | 11:00
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عندما تفكرين في كيفية مساعدة طفلك على النجاح في الحياة، فإنكِ غالباً ما تفكرين في مساعدته على الأداء الجيّد في المدرسة ومنحه فرصاً لممارسة الرياضة أو العزف على آلة موسيقيّة. ولكنْ هناك أمور أخرى أكثر أهميّة يمكنكِ القيام بها لمساعدته على تحقيق النجاح في الحياة.
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فيما يلي 5 طرق لمساعدة طفلك على النجاح في الحياة. تابعي القراءة.
 
1- آمني بقدرات طفلك
يمكنكِ مساعدة طفلك على تحقيق أهدافه عبر إظهار إيمانك بقدراته وثقتك به، فالإيمان بقدرات طفلك وتشجيعه تعزز ثقته بنفسه مما يجعله أكثر استعداداً لتخطي التحديات وتحقيق الإنجازات.
 
2- سامحي نفسك
من السهل النظر إلى أخطائه وجلد نفسك عليها، ولكن الأفضل أن تسامحي نفسك، إذ تكونين نموذجاً لطفلك ليتعلم أن ارتكاب الأخطاء أمر طبيعي، لكن المهم أن يتعلم منها وألّا يكررها، وأيضاً ليتعلم أن يكون رحيماً بنفسه.
 
3- تغيير خطط التربية
لا يوجد طريقة واحدة ثابتة لتربية الطفل، لذا تحلي بالمرونة ولا تتردّدي في تغيير خطط تربية طفلك، حتى تتوصلي إلى الطريقة المناسبة التي تخرج أفضل ما في طفلك.
 
4- الحب والتعاون مع زوجك
أهم علاقة في حياة الطفل هي علاقة والديه، حتى لو حدث بينهما انفصال، فإن الطفل يحتاج إلى رؤية أب وأم بينهما محبة وتقدير واحترام وتعاون، فاحرصي على إظهار المحبة والتعاون بينك وبين والد طفلك، حتى يستفيد طفلك من الروابط القوية بين أفراد أسرته ويشعر بالدعم والثقة.
 
5- ابحثي عن الأفضل
خلال رحلة تربية طفلك، لا تتردّدي في البحث عن الأفضل باستمرار، وطلب المساعدة من أشخاص محترفين يساعدونكِ في العثور على أفضل الطرق للتعامل مع طفلك حتى يصبح سوياً وناجحاً ومحبوباً. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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