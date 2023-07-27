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المرأة

فيديو يوثق اللحظات المرعبة.. شاكيرا "ترتعد" خوفاً خلال تصوير أغنيتها الجديدة

Lebanon 24
27-07-2023 | 13:10
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كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا عن تعرُّضها لموقف مرعب أثناء تصويرها أحدث أعمالها الغنائية، "كوبا فاسيا - Copa Vacia"، وفق ما أظهره مقطع فيديو قصير بثته عبر حسابها في إنستغرام خلال الساعات الماضية.
 
وظهر في الفيديو فأر يقترب من شاكيرا التي كانت مستلقية في زي "حورية بحر" وسط "مستنقع" مليء بالنفايات البلاستيكية.

ورغم أن الفيديو وثّق لحظات الخوف والرعب التي بدت على ملامح شاكيرا واضحة، حيث صرخت بأعلى صوتها ما إن اقترب منها الفأر، إلا أنها أخذت الموضوع بروح من الدعابة، ونشرت الفيديو مع تعليق قالت فيه: "أمور كهذه تحدث حتى مع حوريات البحر".
 
 
 
وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث سجّل نحو 1.5 مليون شخص إعجابهم به، مع قرابة الـ50 ألف تعليق.
 
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المصدر: فوشيا
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