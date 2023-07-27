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المرأة

مادلين مطر تبكي بشدة على الهواء.. رحل "صديقها"

Lebanon 24
27-07-2023 | 16:15
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لم تتمالك الفنانة اللبنانية المقيمة في مصر، مادلين طبر، نفسها لدى سماعها خبر رحيل "صديقها" الشاعر والمخرج شوقي حجاب، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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وأخذت مطر تبكي بشدة على الهواء، أثناء تقديم برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين"، مشيرة إلى أنها ظلت إلى جانبه هي وزوجته كصديقة، وأنها قبل وفاته تواصلت مع وزير الصحة المصري لنقله إلى مستشفى آخر وهو ما حدث بالفعل.

وقدمت مادلين التعازي إلى أسرة الراحل والوسط الثقافي، قائلة: "أعزي نفسي وأعزي الوسط الثقافي وكل الناس الذين يحبون الكلمة. ربي يصبر عائلته وأحبابه وجميع العاملين بالوسط الفني والثقافي على ألم فراقه، وداعًا يا صاحب الكلمة الشعرية النقية مثل قلبك الطفولي يا شوقي".

واختتمت حديثها بأن الشاعر شوقي حجاب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وفي آخر زيارة له وجدته يهرب للنوم من شدة الألم، قائلاً "عاوز أروح في الحالة"، لافتة إلى أن تشييع جثمانه تم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بالعاصمة القاهرة.
المصدر: فوشيا
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