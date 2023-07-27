"الحبكة" ليست جاهزة.. نادين جابر: في هذه الحال لن يعرض "للموت 4"!

أعربت الكاتبة نادين جابر عن سعادتها بمشاركتها الفنان الأردني نديم نور حفل إطلاق أغنيته الجديدة "حزين القلب"، مع العديد من الفنانين والإعلامين.



هذا وكشفت "جابر" خلال حديثها مع "فوشيا" على هامش الحفل بأنها لم تفكر حتى الآن، بحبكة الجزء الرابع من مسلسل "للموت"، بعد النجاح الذي حققه في أجزائه الثلاثة، مشيرة إلى أنها في حال وجدت الحبكة المناسبة سيكون جاهزًا للعرض في دراما رمضان 2024، ولكن غير ذلك فإنه لن يعرض وسيتم البحث عن فكرة أخرى.

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كما تحدثت عن سر نجاح الأجزاء الثلاثة من مسلسل "للموت" ، قائلة: "بدءًا من فكرة المسلسل الغريبة عن المجتمعات العربية، والبطولة التي كسرت نمطية البطولات في المسلسلات، حيث تكون البطولة رجلًا وامرأة عادة.. للموت كان بطولة نسائية في كل شيء من النص للتصوير للإنتاج، وليس عنصرًا واحدًا، كلنا سوا يدٌ وحدة".



وحول ما إذا كانت تتمنى التعاون مع فنانات أخريات، ذكرت "جابر" أن هناك الكثير، منهن: نيللي كريم، ونانسي عجرم، وهيفا وهبي.