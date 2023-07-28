جاءت إلى منزلها في الليل.. ممثلة شهيرة تكشف عن موقف مرعب مع معجبة

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نشرت الفنانة فريدة سيف النصر على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" موقفًا مرعباً حدث لها مع إحدى معجباتها، حيث ذهبت الأخيرة إلى منزل الفنانة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، من أجل التقاط صورة معها.وكشفت سيف النصر أنها هددت المعجبة بأنها سوف تطلب لها الشرطة، وتحرر محضرًا ضدها بسبب ما فعلته، مستنكرة من سوء تصرف المعجبة.وكتبت فريدة قائلة: "يمكن حرامية.. أنا في القاهرة في عز الحر القمر الجميل، مخصوص للاستعداد لانترفيو مهم، فبظبط حاجتي، وعندي شاهد على اللي بقوله، معدة البرنامج المحترمة معايا على الموبايل، وإذ الباب يخبط بشدة، نعم خير، والكلاب هاجت وماجت في حد غريب، أنا طبعًا سألت مين، الست قالت أنا، لهجتها مش مصري ومش خليجي ولا شامي".وتابعت: "أصرت على كلمة أنا افتحي، المعدة قالت لي لأ الساعة واحدة ونص، قُلت لها في إيه، قالت عايزين نتصور معاكي، معايا بنات وحضرة البوابة نايمين، قُلت لها امشي من هنا، وخلي عندك ذوق، حد بيتصور دلوقتي؟!، مش عايزة تمشي والكلاب هاجت قُلت لها هطلب لك البوليس، قالت هاجي لك في الصباح،.. هو في كده في الدنيا فعلًا الناس الجداد دول مافيش تمييز خالص".