كيف تستخدمين غسول الجسم لتخفيف ألم حروق الشمس؟

Advertisement

معروف أن كثرة التعرض لأشعة الشمس تزيد من خطر الإصابة بالحروق، وأن الأشعة فوق البنفسجية من الممكن أن تتسبب في إتلاف الجلد، وهو ما يجعلك تشعرين بحالة من الضيق الشديد.وتعد كريمات الوقاية من الشمس والأغطية من أفضل الحلول التي يمكن أن تجنبك خطر الإصابة بحروق الشمس، ومع هذا، تبقى احتمالات الإصابة بتلك الحروق قائمة، خاصة في حالة نسيان وضع الكريم مرة كل ساعة مثلًا عند الذهاب إلى الشاطئ والتعرّض للشمس مدة طويلة.ومن أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف ألم حروق الشمس هو استخدام غسول الجسم للحفاظ على مستوى ترطيب البشرة والمساعدة في تسريع عملية التعافي في الأخير.ومن أبرز الطرق الفعالة التي تساعد على تهدئة المناطق المصابة بحروق جرّاء التعرّض مدة طويلة لأشعة الشمس، الاستحمام بمياه باردة، ويمكنك تعظيم الاستفادة من هذا الدش البارد باستخدام أحد أنواع المرطبات التي تبقي البشرة رطبة وتساعد على إتمام عملية التعافي بعد ذلك. (فوشيا)