لهذا السبب علامة المجوهرات العالمية ألغت تعاقدها مع بطلة "الحفرة"

كشفت صحف تركية، أن علامة تجارية عالمية مختصة بتصميم المجوهرات ألغت تعاقدها مع الممثلة التركية ديلان دينيز، بسبب خضوعها لعمليات تجميل.



وأشارت الى أن العلامة التجارية ترى أن ديلان، نجمة مسلسل "الحفرة"، فقدت جمالها الطبيعي بعد خضوعها لعملية التجميل، التي غيَّرت كثيرًا في ملامحها، لذلك قررت التعاقد مع زميلتها الممثلة التركية حفصة نور.

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من جهتها، نفت إدارة أعمال ديلان الأخبار المتداولة، مؤكدةً أن لا صحة لما أشيع وموضحة أن النجمة لم تتفق مع العلامة التجارية المذكورة من الأساس كي تفسخ تعاقدها أصلًا. وأشارت الى أن العلامة التجارية ترى أن ديلان، نجمة مسلسل "الحفرة"، فقدت جمالها الطبيعي بعد خضوعها لعملية التجميل، التي غيَّرت كثيرًا في ملامحها، لذلك قررت التعاقد مع زميلتها الممثلة التركية حفصة نور.من جهتها، نفت إدارة أعمال ديلان الأخبار المتداولة، مؤكدةً أن لا صحة لما أشيع وموضحة أن النجمة لم تتفق مع العلامة التجارية المذكورة من الأساس كي تفسخ تعاقدها أصلًا.



هذا وشددت على أن دينيز لديها اتفاقات وتعاقدات مع علامات تجارية أخرى، كما تستعد لتصوير إعلان جديد الأسبوع المقبل.