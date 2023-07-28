بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الفنانة الشهيرة عن 47 عاماً

غيب الموت الفنانة العراقية ميلاد سري، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر 47 عاما، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".



وقالت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملاءها الصبر والسلوان".

Advertisement

وقالت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملاءها الصبر والسلوان".

وميلاد سري ممثلة عراقية من مواليد مدينة الكاظمية عام 1976، بدأت حياتها كعارضة أزياء وفتاة إعلانات عام 1990 وشاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات العراقية، وكان مسلسل "مناوي باشا" بجزأيه الأول والثاني أول بطولة لها. ومن أبرز أعمالها أيضا مسلسل "دار دور، وزمن حيران، وبيت البنات، والطريق إلى الجنة".

وكانت سري قد أصيبت بمرض قبل 10 سنوات، وأجرت الكثير من العمليات الجراحية في العراق وخارجه، لكن حالتها الصحية ساءت خلال الأيام الأخيرة.