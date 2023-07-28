" لا شيء يمكن أن يكسرني".. خبيرة الموضة اللبنانية تتراجع عن قرارها المفاجئ

عادت خبيرة الموضة، وسيدة الأعمال جويل ماردينيان للتفاعل مجددًا عبر حسابها على "إنستغرام" بعد أن أعلنت، قبل أيام، اعتزاله موقتًا، من دون الكشف عن السبب وراء قرارها المفاجئ.



ونشرت ماردينيان صورًا لها أرفقتها برسالة قالت فيها: "لقد اكتشفت الكثير عن نفسي في الماضي، 10 أيام أدركت أنه لا شيء يمكن أن يكسرني لأن الله بجانبي، اكتشفت مدى مرونتي، وأنني أشجع مما كنت أتخيل".

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وأضافت: "كنت بحاجة إلى استراحة، وإعادة التفكير في أشياء كثيرة، وأن أكون بصحة جيدة وقوية. أنا الآن في طريقي إلى الشفاء التام، وقد فاجأت نفسي بمدى سرعة التعافي. شكرًا لكم جميعًا على صلواتكم، ورسائل التمكين الخاصة بكم، وأقدر لكم ذلك جميعًا".