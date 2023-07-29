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المرأة

بعد أزمة الفيديو الجنسي الذي جمعها بمخرج كبير.. فنانة مصرية تكشف ما بات يعرض عليها!

Lebanon 24
29-07-2023 | 00:51
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كشفت الفنانة منى فاروق عن تلقيها عروضًا بالملايين مقابل أفعال منافية للآداب، بعد أزمة الفيديو الجنسي الذي جمعها بالمخرج المصري خالد يوسف، وزميلتها الفنانة "شيماء يونس"، قبل سنوات، في الوقت الذي أكدّت فيه أنها فكّرت بالانتحار منذ يومين.
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وأوضحت في مداخلة عبر تلفزيون المشهد: "عُرضت عليّ حاجات شنيعة، ولا أريد أن أعمل حاجة حرام أو غلط، أنا من حقي أن أعيش ست محترمة، وأطلب شغلًا حلالًا، ومن حقي أن أمشي كويس، ومن حقي أن أكون إنسانة طبيعية مثل كل الناس".

وأضافت الممثلة المصرية التي أعلنت اعتزالها عالم الفن لعدم حصولها على أي فرصة عمل منذ تلك الأزمة، أن كل الناس تُخطئ ويُغفر لها، وهذا ما تريده وتسعى إليه، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك من أجل أن تكسب تعاطف أحد أو تتصدر "الترند".

ووجّهت الشكر لكل مستخدمي "السوشال ميديا"، من يدافع عنها ومن يهاجمها، مضيفة: "حاسة أنني بقيت ثقيلة على المجتمع بسبب السوشيال ميديا وإهانتها لي، وكلّمْت كل المنتجين بلا استثناء عشان أشتغل ومحدّش راضي".

وقالت: "من يطلب أن أشتغل في مجال آخر، أريد أن يعطيني فرصة، ويضمن لي أن اشتغل بشرفي في شغل، والمدير ما يبقاش قليل أدب معي"، مؤكدة أنها لا تملك من المال ما تستطيع العيش به، كما أنها ليس لديها أي مشروع يساعدها.
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