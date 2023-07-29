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المرأة
مادونا تعلن شفاءها من وعكتها الصحية الخطيرة وتحتفل بأربعين ألبومها الأول (فيديو)
Lebanon 24
29-07-2023
|
01:57
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أعلنت النجمة العالمية مادونا شفاءها من وعكتها الصحية الخطيرة التي داهمتها في الآونة الأخيرة ومنعتها من احياء مجموعة من الحفلات بعد ادخالها المستشفى.
ونشرت مادونا فيديو راقصاً احتفلت فيه بمرور 4 عقود على اطلاق مجموعتها الغنائية الأولى، قائلةً: "أن أكون قادرةً على تحريك جسدي والرقص قليلاً فقط، أمر يجعلني أشعر بأنني النجمة الأكثر حظًا في العالم!".
وأضافت عبر تطبيق "إنستغرام": "شكرا لجميع معجبي وأصدقائي! يجب أن تكونوا نجومي المحظوظين أيضًا! وعيد ميلاد أربعين سعيد للألبوم الأول".
وكان جي أوسيري مدير أعمال مادونا تماثلها تحدث عن صحتها في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن صحة مغنية البوب تتحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، مضيفاً: "مادونا أصيبت في 24 حزيران الماضي بعدوى بكتيرية حادة استلزمت مكوثها بضعة أيام في وحدة العناية المركَّزة".
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A post shared by Madonna (@madonna)
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