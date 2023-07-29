الموت يُؤلم إعلاميّة زوجة فنان معروف... من خسرت؟

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أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عن وفاة عمها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بـ "إنستغرام".وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب عادل الصغير".وطلبت الصغير من متابعيها الدعاء لعمها بالرحمة والمغفرة قائلة: "يا رب ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك، ارجو قراءة الفاتحة على روحه". (لها)