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المرأة

الموت يُؤلم إعلاميّة زوجة فنان معروف... من خسرت؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 08:32
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أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عن وفاة عمها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بـ "إنستغرام".

وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي الحبيب عادل الصغير".
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وطلبت الصغير من متابعيها الدعاء لعمها بالرحمة والمغفرة قائلة: "يا رب ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك، ارجو قراءة الفاتحة على روحه". (لها)
 
 
 
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