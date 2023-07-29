كلوي كارداشيان احتفلت بعيد ميلاد طفلها من حبيبها السابق تريستان تومسون

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، بعيد ميلاد طفلها تاتوم من حبيبها السابق تريستان تومسون.



وشاركت كارداشيان الجمهور مجموعة من الصور لها مع ابنها وشقيقته الكبرى ترو. (فوشيا)

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