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المرأة

كلوي كارداشيان احتفلت بعيد ميلاد طفلها من حبيبها السابق تريستان تومسون

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:11
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احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، بعيد ميلاد طفلها تاتوم من حبيبها السابق تريستان تومسون.

وشاركت كارداشيان الجمهور مجموعة من الصور لها مع ابنها وشقيقته الكبرى ترو. (فوشيا)
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كلوي كارداشيان

عيد ميلاد

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