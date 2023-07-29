هذه أسباب ظهور البثور على البشرة الجافة.. إليكم الحل

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تظهر البثور عادةً على البشرة الدهنيّة نتيجة الإفراط في إفرازاتها الزهميّة، ولكن ذلك لا يعني أن ظهورها على البشرة الجافة غير وارد. تعرّفوا فيما يلي على الأسباب التي تؤدي إلى تعرّض البشرة الجافة لهذه المشكلة التجميليّة المزعجة.تُشكّل البشرة الدهنيّة عادةً أرضاً خصبة لظهور حب الشباب، وذلك نتيجة انسداد القنوات التي تُصرّف الإفرازات الزهميّة مما يؤدي إلى ظهور الزيوان الذي يمكن أن يتحوّل إلى بثور ملتهبة. أما ظهور البثور على البشرة الجافة فهو أقل شيوعاً ولكنه ممكن ولأسباب مختلفة أبرزها: استعمال مستحضرات عناية وماكياج مسبّبة للزيوان مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. من العوامل المؤثرة أيضاً في هذا المجال نذكر الإجهاد النفسي، التلوث، التدخين، والنظام الغذائي غير المتوازن. وتجدر الإشارة إلى أن دور النظام الغذائي في التسبّب بظهور البثور ما زال يفتقر إلى الأدلة العلميّة رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في استهلاك الأطعمة ذات المؤشر العالي لنسبة السكر في الدم ومنتجات الألبان ممكن أن تكون سبباً في ظهور حب الشباب أو تفاقم مشكلته.- روتين وقائي:يُعتبر التنظيف الخطوة الأهم في روتين العناية بجميع أنواع البشرات، أما عند ظهور البثور على البشرة الجافة فيُنصح بالاستعانة بمنظّف ناعم وتجنّب استعمال المنظفات ذات الصيغ الدهنيّة جداً مثل الزيوت المنظّفة واستبدالها بماء ميسيلير خاص بالبشرة الحساسة.بعد التنظيف، يأتي دور العناية بها بمستحضر يتمتع بخصائص مرطّبة يكون مناسباً للبشرات المعرّضة للإصابة بحب الشباب. يُستخدم هذا الكريم صباحاً ومساءً وهو يُساهم في القضاء على البثور المزعجة، أما في حال لم يتحسّن الوضع فيجب الاستعانة بطبيب الجلد لتحديد سبب ظهور البثور ووصف علاج لها. ويصبح من الضروري بعد الشفاء، تجنّب أي انتكاسة من خلال اعتماد كريم مرطّب غير مسبب للزيوان وتنظيف البشرة بمستحضر ناعم مع تجنّب التعرّض للعوامل التي تساهم في تفاقم وضع حب الشباب مثل الإجهاد النفسي والتدخين.- ما هي المكونات التجميليّة المناسبة؟يُعتبر التوفيق بين مكافحة البثور والعناية بالبشرة الجافة أمرا لا يخلو من الصعوبة، فغالباً ما تكون المكونات النشطة المعالجة للبثور (حوامض ألفاهيدروكسي وحوامض بيتا هيدروكسي) قاسية على الجلد بشكل عام وعلى البشرة الجافة بشكل خاص، أما كريمات الترطيب الغنيّة جداً فيمكن أن تشجّع على ظهور البثور كونها تخنق البشرة وتمنعها من التنفّس. لذلك، يُنصح باللجوء إلى كريمات مرطّبة تكون غير مسبّبة للزيوان ترطّب البشرة دون أن تخنقها ويصل مفعولها إلى الطبقات الداخليّة للجلد. والجدير ذكره أنه أصبح من الممكن الاستعانة بمستحضرات مرطّبة تحتوي على بدائل للجزيئات القاسية على البشرة وتتمتع بفعالية في معالجة البثور، منها: الإنوكسولون، الألنتوين، والنياسيناميد المعروف تحت إسم "فيتامين PP". يمكن أيضاً الخضوع لجلسة تنظيف للبشرة في معهد التجميل مما يُساعد على الحدّ من ظهور البثور.- خطوات ضروريّة:للوقاية من ظهور البثور على البشرة تجنّبوا:• محاولة إزالة البثور من خلال الضغط عليها بالأصابع.• استعمال مكونات غير موثوق بفائدتها مثل الخل أو معجون الأسنان...لعلاج البثور.• اعتماد مستحضرات تنظيف البشرة التي لاتحتاج إلى شطف.• وضع طبقة سميكة من الماكياج.• الإفراط في تقشير البشرة.