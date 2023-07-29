Advertisement

المرأة

بعد خروجها من العناية المركزة.. هكذا بدت مادونا (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2023 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1092480-638262638443092128.jpeg
Doc-P-1092480-638262638443092128.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو ان الفنانة العالمية مادونا تعافت من العدوى البكتيرية أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة. حيث بدت قوية ونشيطة مجددًا في أحدث منشور لها على صفحتها الشخصية في انستغرام.
في مقطع فيديو شاركته مادونا - والذي يعتبر أول ظهور لها بعد فترة المرض التي دفعتها لتأجيل جولتها الفنية - ظهرت وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها الشهيرة "Lucky Star" من ألبومها الأول. وعبّرت في الفيديو عن شكرها للحظ الذي رافقها، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها استعادت صحتها ونشاطها. كما ذكرت أنها تشعر بأنها "النجمة الأكثر حظاً في العالم" على وجودها قادرة على تحريك جسدها والرقص بعد هذه التجربة الصحية الصعبة.
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:06 | 2023-07-29
10:11 | 2023-07-29
08:32 | 2023-07-29
06:56 | 2023-07-29
04:44 | 2023-07-29
01:57 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website