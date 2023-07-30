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بأجواء مميزة: مذيعة أخبار الـ LBCI بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)

Lebanon 24
30-07-2023 | 02:17
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دخلت مذيعة الأخبار والمُراسلة في قناة الـ lbci بترا أبو حيدر القفص الذهبي أمس السبت.

واحتفلت بترا بزفافها من الشاب ايلي حبيقة بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وزملائها في المحطة بأجواء مميزة.

وتألقت بترا بفستان أبيض مميز، وانتشرت صور وفيديوهات من المناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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يُذكر ان بترا بدأت العمل في الـ lbci في قسم الأخبار كمُراسلة ومن ثم انتقلت إلى تقديم النشرات الإخبارية.  

المصدر: "رصد" لبنان 24

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