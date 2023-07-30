منعت خاصية التعليقات.. جويل مردينيان تظهر مع ابنتها والأخيرة حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها إلى جانب ابنتها ايلا قدورة.



ولفت المتابعون ان جويل منعت خاصية التعليقات، كما لفتهم ان ابنتها ايلا أصبحت شابة وظهرت وهي تضع الماكياج.

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وقررت جويل الابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي قبل تراجعها عن خطوتها بعد أيام قليلة.



ونشرت في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" فيديو أطلت خلاله بملابس البحر، معلقةً بقولها: "لا أعرف ما الذي سمعته عني.. لكن لا شيء قرأته صدر عني.. وغير صحيح، إن لم تسمعه مني لا تصدّقه".



وكانت مردينيان قالت منذ أيام قليلة: "الحياة مجنونة، كيف يمكن أن يتحوّل أفضل يوم فجأةً إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن "إنستغرام" لفترة طويلة جداً. أتمنى لكم جميعاً أياماً سعيدة فقط".



"الحياة مجنونة، كيف يمكن أن يتحوّل أفضل يوم فجأةً إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن "إنستغرام" لفترة طويلة جداً. أتمنى لكم جميعاً أياماً سعيدة فقط".



وعادت سريعاً إلى الـ"سوشيال ميديا" معلنةً: "لقد اكتشفت الكثير عن نفسي في الماضي، 10 أيام أدركت أن لا شيء يمكن أن يكسرني لأن الله بجانبي، اكتشفت مدى مرونتي، وأنني أشجع مما كنت أتخيل".





