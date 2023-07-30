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المرأة

سلوكيات غير أخلاقية لا تسمحي لطفلك بها

Lebanon 24
30-07-2023 | 11:00
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يتعلم الطفل من أخطائه، ولكن هناك سلوكيات غير أخلاقية يجب أن تكوني حاسمة عندما يقترب منها طفلك، حتى لا يكررها. ومنها: 


1- السخرية من مظهر الآخرين
يجب أن يتعلّم طفلك أن مظهر الشخص أمر يخصه وحده، ولا يجب التعليق عليه أو السخرية منه أبداً، فعليه النظر إلى جوهر الأشخاص، وعدم إطلاق أحكام على الآخرين أو التقليل من شأنهم.
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2- السخرية من تحديات الآخرين
عندما يتعرّض طفلك لأشخاص مختلفين يواجهون تحديات مثل صعوبة النطق أو ضعف السمع أو الإعاقات الحركية، علّميه أن يشعر بالتعاطف تجاههم، وألا يُظهر لهم أيّ رد فعل يؤذيهم أو يجرح مشاعرهم. درّبي طفلك على التعاطف مع الآخرين، ولا تسمحي له بالسخرية من تحدياتهم.

3- استخدام العنف
علّمي طفلك أن العنف سلوك مرفوض، وأن عليه استخدام عقله والتعامل مع الآخرين بتحضّر وحكمة. أما الرد الجسدي فيجب ألا يستخدمه إلا في حالة الدفاع عن النفس.

4- الغش
علّمي طفلك أن الغش مرفوض، سواء في الدراسة أو في المنافسات الرياضيّة أو الفنيّة، أو حتى في أثناء اللعب مع أخوته، يجب أن يتمتع بالصدق والنزاهة والأمانة مهما كلّفه الأمر. (نواعم)   

المصدر: نواعم
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