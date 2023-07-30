27
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد انفصالها رسمياً عن زوجها.. الفنانة الشهيرة تبكي في زفاف ابنة شقيقتها إلى عريس إيطالي
Lebanon 24
30-07-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزواج ابنة شقيقتها من رجل إيطالي، بعد أقل من شهر على إعلان الممثلة المصرية انفصالها رسمياً عن مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات.
وشاركت عبد الرازق لقطات مصوّرة من الحفل الذي أُقيم في قصر تاريخي مطل على بحيرة كومو في إيطاليا، بحضور الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية السعودية لجين عمران التي كشفت أن العريس إيطالي الجنسية.
Advertisement
وزُفّت العروس لميس إلى عريسها على وقع أنغام أغنية "ع بالي حبيبي" لإليسا، وسط دموع والدتها وخالتها غادة عبد الرازق، قبل الاحتفال على أنغام "إنساي" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
02:59 | 2023-07-30
30/07/2023 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
03:00 | 2023-07-30
30/07/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
10:24 | 2023-07-30
30/07/2023 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
06:27 | 2023-07-30
30/07/2023 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:10 | 2023-07-31
ستيفاني صليبا تصور نفسها داخل حوض السباحة.. شاهدوا الصور
14:00 | 2023-07-30
"الله يا ست الكل".. نادين الراسي تدعم موهبة شقيقتها الغنائية (فيديو)
11:00 | 2023-07-30
سلوكيات غير أخلاقية لا تسمحي لطفلك بها
08:00 | 2023-07-30
تايلور سويفت تختار مصممين لبنانيين لإطلالاتها (صور)
04:55 | 2023-07-30
منعت خاصية التعليقات.. جويل مردينيان تظهر مع ابنتها والأخيرة حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:17 | 2023-07-30
بعد دخولها موسوعة غينيس نجوى كرم حديث الجمهور بآخر إطلالة لها.. بدت كالأميرات (صور)
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 08:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 08:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
31/07/2023 08:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact