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المرأة

بعد انفصالها رسمياً عن زوجها.. الفنانة الشهيرة تبكي في زفاف ابنة شقيقتها إلى عريس إيطالي

Lebanon 24
30-07-2023 | 23:00
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احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزواج ابنة شقيقتها من رجل إيطالي، بعد أقل من شهر على إعلان الممثلة المصرية انفصالها رسمياً عن مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات.

وشاركت عبد الرازق لقطات مصوّرة من الحفل الذي أُقيم في قصر تاريخي مطل على بحيرة كومو في إيطاليا، بحضور الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية السعودية لجين عمران التي كشفت أن العريس إيطالي الجنسية.
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وزُفّت العروس لميس إلى عريسها على وقع أنغام أغنية "ع بالي حبيبي" لإليسا، وسط دموع والدتها وخالتها غادة عبد الرازق، قبل الاحتفال على أنغام "إنساي" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد. (لها)
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