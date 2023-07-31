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فنون ومشاهير

ستيفاني صليبا تصور نفسها داخل حوض السباحة.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
31-07-2023 | 00:10
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ستيفاني بالمايوه وهي تصور نفسها داخل حوض السباحة حيث أظهرت الجزء السفلي من جسدها.  
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وكانت ستيفاني تعرّضت مؤخرا لوعكة صحية حيث نشرت صورتها من داخل المستشفى، الا انها تعافت منها ونشرت منشورا عبر حساباتها على مواقع التواصل ظهرت فيه وهي تُمارس رياضة "البوكسينغ".

فنون ومشاهير

المرأة

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