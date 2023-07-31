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المرأة

ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!

Lebanon 24
31-07-2023 | 03:16
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نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت قمر في الصور على شاطئ البحر بكيني مُثير برفقة ابنتها لونا غندور.
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال قمر، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها وبين ابنتها التي تبدو نسخة عنها.

الا ان قسما كبيرا من الجمهور هاجم قمر لنشرها صورها على البحر، معتبرين ان هذا الأمر مُعيب.  


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