ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!

نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت قمر في الصور على شاطئ البحر بكيني مُثير برفقة ابنتها لونا غندور.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال قمر، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها وبين ابنتها التي تبدو نسخة عنها.



الا ان قسما كبيرا من الجمهور هاجم قمر لنشرها صورها على البحر، معتبرين ان هذا الأمر مُعيب.





