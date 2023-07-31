اليسا الى عالم التثميل قريبا؟.. هذا ما كشفته

تحت شعار "إسأل إليسا"، تحدثت الفنانة إليسا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكشفت العديد من أخبارها الفّنية التي ينتظرها الجمهور.

بدأت إليسا الحديث عن ألبومها المنتظر الذي تأجل طرحه أكثر من مرة بسبب الخلافات الشهيرة بينها وبين شركة وتري، وأكدت أن الألبوم سيكون من توزيع روتانا.

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كما ذكرت أن أغنية "فرحانة معاك "هى إحدى أغنيات الألبوم وأكدت أن كل من "أنا وبس" و"من أول دقيقة " ليستا من أغنيات ألبومها الجديد.

وكشفت عن موعد طرح الألبوم، على أن يكون في شهر تشرين الأول المقبل، وسيكون عنوانه بأغنية لبنانية، على أن تكون كل أغنيات الألبوم اللبنانية بتوقيع مروان خوري.





وأكدت إليسا على تعاونها من نتفليكس من خلال فيلم وثائقي سيُعرض قريباً، كما وعدت الجمهور بطرح أغنية سينغل جديدة خلال الشهر المقبل، وأكدت أنها ستطل على الجمهور بلقاء تلفزيوني ضخم قريباً.



