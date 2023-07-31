النوم بشعر مضفر هل هو الأفضل؟

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عندما يتعلق الأمر بحماية شعرك أثناء النوم، هناك شيء مهم يجب أن تفكري فيه، هو: كيف تصففين شعركِ في الليل؟.. هل تتركينه حراً ليسقط على وجهك ويتشابك؟.. هل تسحبينه لأعلى في كعكة ضيقة أو ذيل حصان؟.. إذا كنتِ تعتمدين أياً من ذلك، فقد ترغبين في إعادة النظر بتسريحة شعرك أثناء النوم.على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تهدل شعرك طوال الليل إلى جعله دهنياً، في حين يمكن أن تؤدي تسريحة الشعر الضيقة إلى إجهاد خصلات شعرك، وقد تؤدي إلى تكسرها أو ترققها.لذا، إن تصفيف الشعر على شكل جديلة هو الأفضل، وينصح بها الخبراء، إذ إن الضفائر تمنع الشعر من الانتشار في كل مكان، وهي طريقة جيدة للحفاظ على شعرك إذا كانت لديكِ بالفعل تموجات.كما أن تصفيف الشعر على شكل جديلة ليلاً يقلل الاحتكاك بين شعرك والوسادة، ما يعني أنها طريقة رائعة لمكافحة التقصف، إلى جانب أنها تمنع الشعر من التشابك ليلاً، ويمكن أن تساعد في حبس الرطوبة.ويمكن أن يمنحكِ تصفيف الجديلة تموجات الشاطئ، وهي تسريحة سهلة لليوم التالي مع الحفاظ على وجهك نظيفاً. لكن بالطبع، من الضروري تجديل الشعر الجاف، والحفاظ على التسريحة فضفاضة. (زهرة الخليج)