Advertisement

المرأة

النوم بشعر مضفر هل هو الأفضل؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1092952-638264049619694551.jpg
Doc-P-1092952-638264049619694551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عندما يتعلق الأمر بحماية شعرك أثناء النوم، هناك شيء مهم يجب أن تفكري فيه، هو: كيف تصففين شعركِ في الليل؟.. هل تتركينه حراً ليسقط على وجهك ويتشابك؟.. هل تسحبينه لأعلى في كعكة ضيقة أو ذيل حصان؟.. إذا كنتِ تعتمدين أياً من ذلك، فقد ترغبين في إعادة النظر بتسريحة شعرك أثناء النوم.
Advertisement
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تهدل شعرك طوال الليل إلى جعله دهنياً، في حين يمكن أن تؤدي تسريحة الشعر الضيقة إلى إجهاد خصلات شعرك، وقد تؤدي إلى تكسرها أو ترققها.
لذا، إن تصفيف الشعر على شكل جديلة هو الأفضل، وينصح بها الخبراء، إذ إن الضفائر تمنع الشعر من الانتشار في كل مكان، وهي طريقة جيدة للحفاظ على شعرك إذا كانت لديكِ بالفعل تموجات.
كما أن تصفيف الشعر على شكل جديلة ليلاً يقلل الاحتكاك بين شعرك والوسادة، ما يعني أنها طريقة رائعة لمكافحة التقصف، إلى جانب أنها تمنع الشعر من التشابك ليلاً، ويمكن أن تساعد في حبس الرطوبة.
ويمكن أن يمنحكِ تصفيف الجديلة تموجات الشاطئ، وهي تسريحة سهلة لليوم التالي مع الحفاظ على وجهك نظيفاً. لكن بالطبع، من الضروري تجديل الشعر الجاف، والحفاظ على التسريحة فضفاضة. (زهرة الخليج)                

 


 
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-07-31
03:53 | 2023-07-31
03:16 | 2023-07-31
00:10 | 2023-07-31
23:00 | 2023-07-30
14:00 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24