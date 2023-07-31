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المرأة

ما سبب غياب نيللي كريم عن العرض الخاص بأحدث أفلامها؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:00
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أثار غياب الممثلة المصرية نيللي كريم عن العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، الذي أقيم مساء الأحد، ويجمعها بالفنان محمد رمضان، تساؤلات عديدة بين الجمهور، كان بينها وجود خلاف بينها وبين فريق العمل؛ بسبب عدم تقديرها بالشكل المناسب لمكانتها في بوستر الفيلم.
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وكشف منتج فيلم "ع الزيرو" جمال العدل، أن كريم ستغيب عن عرض الفيلم في مصر والإمارات والسعودية بسبب سفرها إلى اليونان، قائلًا: "أنا المعلومات اللي عندي أنها في اليونان وراجعة يوم 14 آب".

كما أكد أن غيابها عن العروض الخاصة بالفيلم لا يغضبه، نافيًا وجود أي خلافات معها، معلقًا: "الأصل في الموضوع كله الفيلم اللي إنتو بتتفرجوا عليه النهارده".

وشارك في العرض الخاص للفيلم كلٌّ من محمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، والمنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، وأحمد وفيق، وجمال سليمان، وإسلام إبراهيم، وغيرهم من نجوم الفن.
المصدر: فوشيا
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