Advertisement

المرأة

4 نصائح لتجنب التصادم والمشاحنات مع زوجك

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1093307-638264933134461328.PNG
Doc-P-1093307-638264933134461328.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحياناً تشتعل الخلافات بين الزوجين وتصل إلى حد المعارك، بسبب السلوك التصادمي. بمعنى أن الزوجين يتعاملان بحدة تجعلهما يصطدمان وتبدأ المشاحنات التي غالباً ما تتطور وتؤثر بشكل سلبي على العلاقة.
وحتى تتجنبي التصادم والمشاحنات مع زوجك، اتبعي النصائح التالية.
Advertisement

1- سيطري على انفعالاتك
أولاً أنتِ بحاجة لتدريب نفسك على التحكم في ردود أفعالك والسيطرة على انفعالاتك. لا تتركي نفسك فريسة للغضب، وعندما يداهمك الغضب، لا تتسرعي في رد فعلك، بل امنحي نفسك فرصة لاستعادة هدوئك، والتفكير جيداً قبل إبداء رد فعل على الموقف.

2- فكري في حلول مبتكرة
عندما تواجهك مشكلة أو تكوني على خلاف مع زوجك، لا تلجئي للحلول التقليدية التي ربما تكون غير مفيدة ولا تحل المشكلة من أساسها، بل ابحثي عن حلول مبتكرة، واطرحي على زوجك جميع الأفكار، واختاروا منها حل وسط بحيث ينتهي الموقف وكل منكما يشعر بالرضا.

3- حافظي على الحب والاحترام
أثناء الخلاف مع زوجك احرصي على أن يظل التعامل بينكما في إطار الاحترام والحب، وتعاملي مع الخلاف بنزاهة، إذ يسهل عودة العلاقة طبيعية بينكما بعد انتهاء الخلاف، دون وجود ضغائن أو شعور أحد الطرفين بالإهانة.

4- فكري في نصيبك من المسؤولية بدلاً من إلقاء الاتهامات
قبل التسرع بإلقاء الاتهامات على زوجك وتوجيه اللوم له، فكري أولاً في نصيبك من المسؤولية، حتى لا تشعري بغضب هائل تجاه زوجك، وبالتالي يصبح النقاش والتفاهم مع زوجك أبسط وحل الخلاف أسهل. (نواعم)        
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:41 | 2023-08-01
08:00 | 2023-08-01
04:19 | 2023-08-01
01:57 | 2023-08-01
23:00 | 2023-07-31
13:24 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24