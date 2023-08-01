4 نصائح لتجنب التصادم والمشاحنات مع زوجك

Advertisement

أحياناً تشتعل الخلافات بين الزوجين وتصل إلى حد المعارك، بسبب السلوك التصادمي. بمعنى أن الزوجين يتعاملان بحدة تجعلهما يصطدمان وتبدأ المشاحنات التي غالباً ما تتطور وتؤثر بشكل سلبي على العلاقة.وحتى تتجنبي التصادم والمشاحنات مع زوجك، اتبعي النصائح التالية.1- سيطري على انفعالاتكأولاً أنتِ بحاجة لتدريب نفسك على التحكم في ردود أفعالك والسيطرة على انفعالاتك. لا تتركي نفسك فريسة للغضب، وعندما يداهمك الغضب، لا تتسرعي في رد فعلك، بل امنحي نفسك فرصة لاستعادة هدوئك، والتفكير جيداً قبل إبداء رد فعل على الموقف.2- فكري في حلول مبتكرةعندما تواجهك مشكلة أو تكوني على خلاف مع زوجك، لا تلجئي للحلول التقليدية التي ربما تكون غير مفيدة ولا تحل المشكلة من أساسها، بل ابحثي عن حلول مبتكرة، واطرحي على زوجك جميع الأفكار، واختاروا منها حل وسط بحيث ينتهي الموقف وكل منكما يشعر بالرضا.3- حافظي على الحب والاحترامأثناء الخلاف مع زوجك احرصي على أن يظل التعامل بينكما في إطار الاحترام والحب، وتعاملي مع الخلاف بنزاهة، إذ يسهل عودة العلاقة طبيعية بينكما بعد انتهاء الخلاف، دون وجود ضغائن أو شعور أحد الطرفين بالإهانة.4- فكري في نصيبك من المسؤولية بدلاً من إلقاء الاتهاماتقبل التسرع بإلقاء الاتهامات على زوجك وتوجيه اللوم له، فكري أولاً في نصيبك من المسؤولية، حتى لا تشعري بغضب هائل تجاه زوجك، وبالتالي يصبح النقاش والتفاهم مع زوجك أبسط وحل الخلاف أسهل. (نواعم)