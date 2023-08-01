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المرأة

في هذه الفترات.. شيخوخة النساء تتسارع

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:41
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كشفت طريقة مبتكرة لقياس معدل الشيخوخة أن النساء يملن إلى أن يكن أصغر سناً من الناحية البيولوجية مقارنة بعمرهن الزمني، وذلك إذا اتبعن نظاماً غذائياً صحياً يتضمن الكثير من الفاكهة والحبوب.
 
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ووجد البحث أنه بين سن 30 و50 يتسارع معدل شيخوخة المرأة، وهي فترة تلد فيها معظم النساء، وأيضاً يتعرضن لسن اليأس، وكلاهما مرتبط بالتغييرات الهرمونية، وفق "نيو ساينتست".

والدراسة التي أجريت في معهد بكين لعلوم الجينوم، وجدت أن المشاركات في عمر 45 عاماً اللاتي خضعن لعلاج بالهرمونات البديلة كعلاج لأعراض سن اليأس، أظهرن شيخوخة أبطأ من الأخريات خلال هذه الفترة.

وشارك في البحث 113 امرأة أعمارهن بين 20 و66 عاماً، وليس لديهن حالات طبية.

 
وأنشأ الباحثون ساعة بيولوجية مركبة، بدأت بفحوصات دم وبول وبراز، ثم تصوير وجوه المشاركات، وسؤالهن عن نظامهن الغذائي وعوامل نمط الحياة الأخرى، وأخذوا أكثر من 100 قياس سريري، بما في ذلك الطول، والوزن، وضغط الدم، وسعة الرئة، وقوة القبضة، والقدرة على الوقوف على ساق واحدة.

بعد ذلك، حلّل الباحثون تعبير الجينات والبروتينات، إضافة إلى قياسات أطوال التيلومير الخاص بالحمض النووي، أبعاد الوجه، ميكروبيوم الأمعاء، الهرمونات، الدهون، علامات المناعة ومجموعة من المقاييس الأخرى.
 
 
المصدر: 24.ae
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