زوجة الإعلامي الشهير تنتقد هاري وميغان.. لهذا السبب يتجنّبهما نجوم هوليوود

لفتت سيليا والدن، زوجة الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، إلى ان صداقة الأمير هاري وميغان ماركل فشلت مع كثير من الشخصيات العامة والشهيرة أمثال جورج كلوني وديفيد بيكهام، مشيرة الى انه "لم يمر شهر واحد من دون أن يعاني الزوجان من الإخفاق، بعد كثير من المشاكل على مر السنين".
كما اتهمت والدن ،الأمير هاري وزوجته ميغان بـ"انتهاك" قانون هوليوود.
وتعتقد سيليا أن التداعيات والإخفاقات التي يعاني منها هاري وميغان ربما تكون بسبب خوف نخبة هوليوود من الفشل، وقد بدأ الحديث عن الادعاءات القائلة بأن الزوجين الآن على خلاف مع بيكهام، بشأن القصص المسربة المزعومة.
كما ذكرت سيليا أن الذين ظلوا بعيدين عن الزوجين هم ستيفن سبيلبرغ وكاتي بيري وروب لوي وكلوني، وأضافت أن الفشل هو أكثر ما يخشاه نجوم هوليوود.
وتم الحديث عن تجنب الوسط الفني والإعلامي للزوجين، كأوبرا وينفري التي كانت قريبة من ميغان ذات يوم، ولكنها لم تدعهما إلى حفلة عيد ميلادها هذا العام، على الرغم من مقابلتها المفاجئة مع الزوجين في آذار .2021
هذا وترجح المصادر أن الأمر كله يتعلق بالمال، فالمتنفذون الكبار في هوليوود لا يعرضون أعمالهم للخطر من أجل هاري وميغان، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.