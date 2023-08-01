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المرأة

زوجة الإعلامي الشهير تنتقد هاري وميغان.. لهذا السبب يتجنّبهما نجوم هوليوود

Lebanon 24
01-08-2023 | 23:00
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لفتت سيليا والدن، زوجة الإعلامي البريطاني ‏الشهير بيرس مورغان، إلى ان صداقة الأمير هاري وميغان ماركل فشلت مع كثير من ‏الشخصيات العامة والشهيرة أمثال جورج كلوني وديفيد بيكهام، مشيرة الى انه "لم يمر شهر واحد ‏من دون أن يعاني الزوجان من الإخفاق، بعد كثير من المشاكل ‏على مر السنين"‎.‎
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كما اتهمت والدن‎ ،‎الأمير هاري‎ ‎وزوجته ميغان‎‎ ‎بـ"انتهاك" ‏قانون هوليوود.
 
 
وتعتقد سيليا أن التداعيات والإخفاقات التي يعاني منها هاري وميغان ربما تكون ‏بسبب خوف نخبة‎ ‎هوليوود‎ ‎من الفشل، وقد بدأ الحديث عن ‏الادعاءات القائلة بأن الزوجين الآن على خلاف مع بيكهام، بشأن ‏القصص المسربة المزعومة.‎
 
كما ذكرت سيليا أن الذين ظلوا بعيدين عن الزوجين ‏هم ‎ستيفن سبيلبرغ‎ ‎وكاتي بيري وروب لوي وكلوني، وأضافت أن الفشل هو‎ ‎أكثر ما يخشاه نجوم‎ ‎هوليوود.‏

وتم الحديث عن تجنب الوسط الفني والإعلامي للزوجين، كأوبرا ‏وينفري التي كانت قريبة من ميغان ذات يوم، ولكنها لم تدعهما إلى ‏حفلة عيد ميلادها هذا العام، على الرغم من مقابلتها المفاجئة مع ‏الزوجين في آذار ‎.2021‎
 
 
هذا وترجح المصادر أن الأمر كله يتعلق بالمال، فالمتنفذون الكبار ‏في‎ ‎هوليوود‎ ‎لا يعرضون أعمالهم للخطر من أجل هاري وميغان، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
المصدر: 24.ae
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