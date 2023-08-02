بطريقة مميزة.. ليال الاختيار تحتفل بعيد ميلادها (صور)

Advertisement

احتفلت الإعلامية ليال الاختيار بعيد ميلادها بإطلالة صيفية جذابة، ارتدت فيها فستانًا مزينًا بالورود.وعلّقت ليال عبر حسابها على انستغرام على الصور التي نشرتها بالقول: "عام جديد.. عام أكثر حكمة.. فصل جديد من الحياة السعيدة".