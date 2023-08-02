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فنون ومشاهير
بطريقة مميزة.. ليال الاختيار تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
02-08-2023
|
05:15
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احتفلت الإعلامية ليال الاختيار بعيد ميلادها بإطلالة صيفية جذابة، ارتدت فيها فستانًا مزينًا بالورود.
وعلّقت ليال عبر حسابها على انستغرام على الصور التي نشرتها بالقول: "عام جديد.. عام أكثر حكمة.. فصل جديد من الحياة السعيدة".
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