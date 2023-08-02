تايلور سويفت تقدم 100 ألف دولار لسائقي الشاحنات خلال حفلتها!

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يبدو أن الفنانة العالمية تايلور سويفت تحقق بعض أحلام موظفيها من خلال مشاركة جزء من أرباح جولتها الناجحة معهم.وبعد أن سجلت رقماً قياسياً في أرباح جولتها، منحت سويفت جميع سائقي الشاحنات المكلفين بنقل معداتها عبر البلاد مكافآت من ستة أرقام، وفق ما ذكرت TMZ يوم الثلاثاء.وهناك حوالي 50 سائق شاحنة للإنتاج ينقلون معدات سويفت عبر الولايات المتحدة من أجل جولة "إيراس" الخاصة بها. وتم منح سائقي شاحنات سويفت شيكاً إضافياً بقيمة 100 ألف دولار قبل عرضها يوم السبت في سانتا كلارا، كاليفورنيا.وتقترب سويفت من نهاية المرحلة الأميركية من جولتها وكانت الشيكات المقدمة لسائقي الشاحنات بمثابة مكافأة نهاية الجولة.ومن المقرر أن تبدأ المغنية المرحلة الدولية من جولة "إيراس" الخاصة بها في 24 آب من مكسيكو سيتي، المكسيك، وفقاً لـ "فوكس 4 نيوز" نقلاً عن موقع سويفت الرسمي.