أول ظهور علني لها.. والدة دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)

Advertisement

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للممثلة دانييلا رحمة برفقة والدتها خلال حضورهما احدى المناسبات العائلية، في اول ظهور علني للاخيرة.وقد لفتت والدة دانييلا الانظار بجمالها، حيث اشار المتابعون الى تشابه الملامح الكبير بين الام وابنتها، ما رأيكم؟