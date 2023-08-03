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المرأة

لم تخجل من التغيرات.. النجمة الشهيرة تستعرض جسدها بعد ولادة طفلها (صور)

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:29
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 استعرضت النجمة الأميركية ليندسي لوهان إطلاتها من أمام المرآة وذلك بعد أسابيع من ولادة طفلها الأول "لؤي"، فخورة بما حقق جسدها خلال فترة حملها بطفلها الأول من زوجها بدر الشماس.
 
 
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وشاركت لوهان عبر حسابها في "إنستغرام" صورة سيلفي مرتديةً شورت وكروب توب باللونين الأخصر والرمادي، فيما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

ولم تخجل النجمة الأميركية من التغيرات التي طرأت على جسدها بعد الحمل والولادة، إذ من الواضح أنها لم تصل بعد إلى وزنها السابق، مؤكدةً أنها الآن في مرحلة التشافي.
 
 


وأرفقت لوهان الصورة بتعليق أعربت فيه عن مدى فخرها بجسدها، قائلة: "أنا فخورة جدًّا بما استطاع جسمي تحقيقه خلال أشهر الحمل والآن التعافي. إنجاب طفل هو أعظم متعة في الحياة!". وتابعت نجمة فيلم Mean Girls: "إطلالاتي مؤخرًا من ماركة fridamom للملابس ما بعد الولادة. لأنني لست أمًّا عادية، فأنا أم بعد الولادة".
 
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