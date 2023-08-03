لم تخجل من التغيرات.. النجمة الشهيرة تستعرض جسدها بعد ولادة طفلها (صور)

استعرضت النجمة الأميركية ليندسي لوهان إطلاتها من أمام المرآة وذلك بعد أسابيع من ولادة طفلها الأول "لؤي"، فخورة بما حقق جسدها خلال فترة حملها بطفلها الأول من زوجها بدر الشماس.

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وشاركت لوهان عبر حسابها في "إنستغرام" صورة سيلفي مرتديةً شورت وكروب توب باللونين الأخصر والرمادي، فيما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.



ولم تخجل النجمة الأميركية من التغيرات التي طرأت على جسدها بعد الحمل والولادة، إذ من الواضح أنها لم تصل بعد إلى وزنها السابق، مؤكدةً أنها الآن في مرحلة التشافي.