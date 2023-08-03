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المرأة

ما هي أبرز فوائد النوم المبكر للبشرة؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:00
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إن فوائد النوم المبكر للبشرة كثيرة وقد لا تتوقعين أن هذه الخطوة تنعكس بشكل كبير على مظهر بشرتك وإشراقتها وجمالها. فكلمة خلدت إلى النوم باكراً، كلما استيقظت ببشرة ذات مظهر صحي رائع.
 
 
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ما هي أبرز فوائد النوم المبكر للبشرة؟
 
يحافظ على ترطيب البشرة

عندما تنامين بشكل جيد، تستعيد البشرة الرطوبة مع إعادة ترطيب الجسم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يزيل النوم الكافي الماء الزائد، الذي يسبب في أحيان كثيرة الانتفاخات تحت العين. وهكذا، فإن النوم المبكر يعزز من صحة بشرتك، ويجنبها مشاكل كثير، لا سيما الأكياس تحت العين.

يقلل من الهالات السوداء تحت العين
 
الافتقار الى النوم يضعف الدورة الدموية في الجلد، وهذا ما يؤدي الى ظهور الهالات السوداء تحت العين. بالتالي، فإن النوم المبكر والحصول على قسط كافٍ من الراحة يقلل من ظهور الهالات السوداء، ويخفف من تفاقم هذه المشكلة لدى النساء اللاتي عن الهالات السوداء الوراثية.

يكافح ظهور العلامات المبكرة لشيخوخة البشرة

بصرف النظر عن الواقي الشمسي، فإن النوم المبكر هو طريقة طبيعية لمكافحة علامات التقدم في السن التي تظهر على البشرة مثل التجاعيد والترهلات، لا سيما في محيط العين، حيث الجلد رقيق جداً وحساس. فعندما تنامين بشكل جيد، تساعدين بشرتك في إنتاج كولاجين جديد في الجلد، ما يحافظ على شباب بشرتك وحيويتها.

يعزز من توهج البشرة
أثناء النوم بشكل مبكر، تتعزز عملية تدفق الدم في الجلد، وهذا أمر مهم جداً وأساسي لكي تستيقظي في الصباح ببشرة ندية ومتوهجة بشكل طبيعي، ويجنب بشرتك أن تصبح باهتة وجافة ومصفرة.

يكافح التهاب الجلد وظهور حب الشباب
إن قلة النوم تزيد من هرمونات التوتر التي يمكن أن تسبب الالتهابات الجلدية وتفاقم مشكلة حب الشباب والبثور. لذلك، بإمكانك تجنب الإصابة بالتهاب الجلد وظهور حب الشباب والبثور بأنواع المختلفة، من خلال المواظبة على النوم المبكر، والنوم لساعات كافية تساعدك في الشعور بالراحة والهدوء. (سيدتي)
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