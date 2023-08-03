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المرأة

نوال الزغبي تربح.. كيف؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 14:00
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يبدو أن النجمة الذهبيّة نوال الزغبي كسبت جولة الصيف، خصوصاً بعد عودتها إلى كنف أهلها وتولي شقيقها مارسيل الزغبي إدارة أعمالها.

حتى الساعة، أحيت الزغبي عشرات الحفلات في لبنان وفي مختلف الدول العربية  وحتى الأوروبيّة، إذ سجلت تقدماً واضحًا في أمستردام، وبحسب المعلومات فأن مفكرة الزغبي مليئة بالمواعيد الخاصة بالمهرجانات لما تبقّى من فترة الصيف الحالي وصولاَ الى أوائل الخريف.
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واتخذت نوال الزغبي قراراً بإصدار أغنياتها "سينغل" بحسب ما صرحت مؤخراً ولا تشجع إصدار الألبومات الغنائية كاملة، لمجرد أن تجمع أو تزيد في عدد أغنياتها، لذلك قررت العمل على مبدأ الاصدارات المنفردة وتصويرها بطريقة لائقة، وهذا ما أثبت فعاليته لنجاح مضمون منذ عامين الى اليوم بمسيرة الزغبي.
 
يذكر أن جديد نوال الزغبي يصدر خلال أيام بعنوان "فخامة معاليك"، فيما عملت على تصوير الأغنية الجديدة مع المخرج فادي حداد. (نواعم)    
المصدر: نواعم
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