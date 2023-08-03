3 طرق لتحفيز إبداع طفلك الدارج

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يولد كل طفل وبداخله إبداع في شيء ما، ولكن مع غزو الشاشات لحياتنا أصبح أطفالنا مستهلكين للترفيه وألعاب إهدار الوقت بدلاً من إنتاج أفكار إبداعية والتركيز على مهاراتهم.اكسري هذه الدائرة وضعي حدود لسيطرة التكنولوجيا على عقل وإبداع طفلك الصغير، وابدئي في تنفيذ خطوات لتحفيز إبداعه عبر الطرق التالية.1- دعي الأدوات في متناول يدهكما تعويدين الطفل على تناول الطعام بنفسه، يحتاج الطفل إلى توفر أدوات الإبداع حوله حتى يتمكن من الوصول إليها بسهولة وإطلاق العنان لأفكاره وإبداعاته.قد تثير هذه الفكرة قلقك نظراً لأن الطفل الدارج يميل إلى إحداث الفوضى، ولكن الأمر يستحق عناء التنظيف، إذ سيعتاد طفلك على تنفيذ أي فكرة إبداعية تطرأ في ذهنه لأن أدوات التنفيذ مثل الألوان والصلصال وغيرها؛ متوفرة في متناول يده.2- لا تتدخلي في إبداع طفلكوجهة نظرك للإبداع من حيث المجال أو أسلوب التنفيذ، لا يجب أن تفرضيها على طفلك. على سبيل المثال أنتِ ترين الإبداع في الرسم، بينما يراه طفلك في التمثيل، أو تتفقين مع طفلك في موهبة الرسم، ولكنه يمتلك أسلوب مختلف في تنفيذ الرسم.امنحي طفلك حرية الإبداع دون تدخل منكِ أو محاولة فرض وجهة نظرك عليه، واسمحي له بالتعبير عن الإبداع الذي بداخله دون تعديلات.3- ادعمي طفلك في إبداعهيحتاج طفلك إلى دعمك سواء معنويًا عن طريق الاحتفاء بإنجازاته، أو ماديًا عن طريق توفير الأدوات اللازمة التي يحتاجها لتنفيذ أفكاره الإبداعية، والاشتراك في فصول لصقل مواهبه.ومن أهم طرق دعم إبداع طفلك أيضاً، أن تكوني مصدراً للإلهام، سواء عن طريق الاجتهاد في إبداعاتك الخاصة لتكوني نموذجاً إيجابياً له، أو عن طريق مساعدته في إيجاد الإلهام عبر المحادثات المهمة وتشجيعه على الثقة في نفسه والتغلب على خوفه، وتنظيم جدوله الزمني بحيث يتوفر له وقت مخصص للأنشطة الإبداعية التي يفضلها. (نواعم)