بعمر الـ 54.. جنيفر لوبيز تستعرض جسدها بملابس داخلية شاهدوا كيف بدت (صور)

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بسبب آخر إطلالة لها، أثارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.فقد نشرت لوبيز صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وظهرت فيها في غرفة التصوير مرتدية ملابس داخليّة مثيرة باللون الأزرق.واستعرضت لوبيز جسدها الرشيق، وعلّقت عليها بالقول: "أتمنى لكم أسبوعاً جميلاً".