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المرأة

5 طرق لاستعادة علاقتك القوية بزوجك

Lebanon 24
04-08-2023 | 11:00
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بعد مرور سنوات على الزواج، قد تتباعد المسافات بين الزوجين وتضعف العلاقة بينهما، وهذا ما يحتاج إلى تدخل جاد وبذل مجهود من كلا الطرفين من أجل استعادة العلاقة القوية التي جمعتهما في بداية الزواج.

إذا كنتِ تشعرين أن علاقتك بزوجك أصبحت أضعف من قبل، فالطرق التالية يمكن أن تساعدك على استعادة علاقتك القوية بزوجك. تابعي القراءة.
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1- ابحثي عن نشاط مشترك
حتى تقترب المسافات بينكما، أنتِ وزوجك بحاجة إلى قضاء وقت معاً، وليس من الضروري أن يكون وقتكما معاً بغرض التواصل فحسب، بل الأفضل أن تقضيا وقتاً ممتعاً في نشاط مشترك يساعدكما على التواصل بسلاسة ودون ضغط.
 
2- تقربي لزوجك
انسي المساحة الشخصية قليلاً وتقربي من زوجك عبر الجلوس بجانبه، والتواجد بالقرب منه أطول وقت ممكن.
 
3- واجهي المشاكل
قد يكون سبب البعد هو تجاهل المشاكل والخلافات التي تواجهكما، مما يزيد من تراكم الضغائن داخل كل منكما، وبالتالي تُبنى الحواجز التي تحول بينكما وتضعف علاقتكما. لذا تحلي بالشجاعة وواجهي المشاكل التي تعرقل مسيرة زواجك، ناقشيها مع زوجك بصراحة ولطف ولا تتوقفي حتى تحصلي على حل نهائي لكل مشكلة.
 
4- توقفي عن أسلوب النقد المستمر
انتقاد زوجك باستمرار يصيبه بالملل والإحباط ويدفعه بعيداً عنكِ، لذا توقفي عن أسلوب النقد المستمر، وتخطي الصغائر التي لا تؤثر في زواجك، أما الخلافات المهمة؛ ناقشيها مع زوجك بهدوء ولطف دون لوم أو انتقاد أو اتهامات موجهة.
 
5- ابتعدي عن مصادر السلبية
فكري في الأشياء التي تصدر طاقة سلبية في علاقتك بزوجك، مثلاً وسائل التواصل الاجتماعي، أو مجموعة من الأصدقاء. أياً كان مصدر السلبية، يجب أن تبتعدي عنه من أجل الحفاظ على علاقتك بزوجك. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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