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المرأة

ياسمين صبري تستعد لرحلة علاج

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:00
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يبدو أن حبها لعلم الطاقة جعلها توافق على مشروعها الفني الجديد الذي تعود به للدراما بعد نجاحها في فيلمها السينمائي الأخير "البعبع " الذي حقق أعلى الإيرادادت بموسم عيد الأضحى السينمائية.

ياسمين صبري التي تؤمن كثيراً بعلم الطاقة والروحانيات، تلقت عرضاً درامياً بتقديم عمل فني جديد عبر شاشة إحدى المنصات العالمية يتناول قصة طبيبة تعيش حياة طبيعية، إلى أن تمر بأزمة نفسية قوية تصيبها بمرض الإكتئاب النفسي مما يجعلها تبدأ رحلة علاج بعلم الطاقة والروحانيات لتتخلص من هذا المرض.
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وبحسب المعلومات فأن ياسمين رحبت كثيراً بالفكرة وأبدت موافقتها المبدئية لحين الإتفاق على كافة تحضيرات العمل،على أن يبدأ تصويره في شهر أيلول المقبل. وقد علمت نواعم أن العمل من المقرر عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية العالمية.
على صعيد آخر، تنتظر ياسمين عرض احدث أعمالها السينمائية بفيلم "أبو نسب " الذي إنتهت من تصويره خلال الأيام الماضية والذي جمعها بمحمد إمام بعد نجاحهما سوياً في أكثر من عمل سينمائي. (نواعم)     
المصدر: نواعم
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