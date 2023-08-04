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المرأة
حالة سيلين ديون تثير قلق الجمهور.. ماذا كشفت شقيقتها؟
Lebanon 24
04-08-2023
|
14:33
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أثارت شقيقة النجمة سيلين ديون قلق جمهورها، لدى حديثها عن تطورات حالتها الصحية، إذ أكّدت أنهم ما زالوا يعانون من أجل إيجاد العلاج المناسب لمرضها "متلازمة الشخص المُتيبّس".
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وأوضحت كلوديت ديون، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دي مونتريال"، أنه على الرغم من متابعة حالة ديون الصحية مع كبار الباحثين في المجال، إلَّا أنها لم تشهد ذاك التطور ولم تصل لمرحلة التعافي بعد.
وقالت كلوديت: "ليس باستطاعتنا إيجاد علاج لحالتها.. لكننا نتشبث بالأمل فهو ضروري".
وأشارت كلوديت إلى أن إلغاء سيلين جولتها العالمية الأخيرة بعد تشخصيها بالمرض، يعد خطوة ضرورية للإسراع في مرحلة تعافيها.
وقالت: "أعتقد بصدق أنها بحاجة للراحة في الغالب. إنها دائمًا ما تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي تحاول دائمًا أن تكون الأفضل والأفضل. في مرحلة ما، يحاول قلبك وجسدك إخبارك بشيء ما. من المهم الاستماع إليهما".
وكانت ليندا، شقيقة ديون الأخرى، قد انتقلت إلى منزلها بمدينة لاس فيغاس؛ من أجل الاعتناء بصحتها ورعايتها لحين تماثلها للشفاء.
المصدر:
لها
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