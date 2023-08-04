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المرأة

الاشاعات تلاحق الفنانة الشهيرة!

Lebanon 24
04-08-2023 | 16:05
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نفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الأنباء المتداولة عن محاولة انتحارها.


وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضحت شيرين عبد الوهاب قائلة: "أنا كويسة جدا ومفيش حاجة خالص وبصيف مع البنات، وربنا يرحمني منهم ومن الكلام اللي بيطلعوه عني من غير مناسبة".
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين عبد الوهاب وبناتها وزوجها الفنان حسام حبيب، في الساحل الشمالي بعد تردد شائعة محاولة انتحارها، حيث علقت موثقة الفيديو، قائلة: "الاثنين زي الفل من الساحل الشمالي النهاردة الجمعة.. إجازة مع عيلتهم وصحتهم تمام ومبسوطين جدا، وسايبة الفيديو بالصوت علشان كل حاجة تكون على الطبيعة".

المصدر: روسيا اليوم
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