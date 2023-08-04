هذه الأطعمة تساعدك على كبح شهيتك

يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة فرط الشهيّة والرغبة الدائمة في تناول الطعام والشراب والوجبات الخفيفة أو الدسمة، وغالباً ما يكون السبب هو عدم اتزان بعض الهورمونات في الجسم، لكن العلماء توصلوا إلى حلً لهذه المشكلة من خلال بعض الأطعمة التي تساعد بدورها على كبح الشهية.

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ويؤكد خبراء التغذية أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في كبح الشهية وتخفيف الشعور بالجوع، وبالتالي التقليل من نسبة تناول الطعام على مدار اليوم، مثل البروتينات التي تساعد على ملء المعدة، والشعور بالشبع لفترة أطول وكبح الشهيّة. كما تعمل على خفض مقدار السعرات الحراريّة المستهلَكة، ويمكن إضافتها لأي وجبة غذائيّة بسهولة، وذلك لتعدّد مصادرها الغذائيّة ومنها: الأسماك، الدّجاج، فول الصويا والبيض.

كما ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصلبة بدلاً من شرب السوائل لأنها تمنح الجسم شعوراً بالشبع والامتلاء. وبالتالي تساعد في كبح الشهيّة وضبطها لفترة أطول.

كذلك يساعد فنجان القهوة على تقليل فرص الشعور بالجوع، لأنه يزيد من إفراز هورمون مهم في الأمعاء مسؤول عن الشعور بالشبع، ويُطلق عليه "PYY"، كما تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

في حين يمكن الشوكولاتة الداكنة أن تؤمّن الشعور بالشبع لأنها تستغرق وقتاً طويلاً في الهضم، وتعمل على كبح الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. لذا فإن تناول الشوكولاتة الداكنة خلال اليوم يُعدّ خياراً رائعاً.