Advertisement

المرأة

هذه الأطعمة تساعدك على كبح شهيتك

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1094562-638267927175043025.jpg
Doc-P-1094562-638267927175043025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة فرط الشهيّة والرغبة الدائمة في تناول الطعام والشراب والوجبات الخفيفة أو الدسمة، وغالباً ما يكون السبب هو عدم اتزان بعض الهورمونات في الجسم، لكن العلماء توصلوا إلى حلً لهذه المشكلة من خلال بعض الأطعمة التي تساعد بدورها على كبح الشهية.
Advertisement
 
ويؤكد خبراء التغذية أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في كبح الشهية وتخفيف الشعور بالجوع، وبالتالي التقليل من نسبة تناول الطعام على مدار اليوم، مثل البروتينات التي تساعد على ملء المعدة، والشعور بالشبع لفترة أطول وكبح الشهيّة. كما تعمل على خفض مقدار السعرات الحراريّة المستهلَكة، ويمكن إضافتها لأي وجبة غذائيّة بسهولة، وذلك لتعدّد مصادرها الغذائيّة ومنها: الأسماك، الدّجاج، فول الصويا والبيض.
كما ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الصلبة بدلاً من شرب السوائل لأنها تمنح الجسم شعوراً بالشبع والامتلاء. وبالتالي تساعد في كبح الشهيّة وضبطها لفترة أطول.
كذلك يساعد فنجان القهوة على تقليل فرص الشعور بالجوع، لأنه يزيد من إفراز هورمون مهم في الأمعاء مسؤول عن الشعور بالشبع، ويُطلق عليه "PYY"، كما تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.
في حين يمكن الشوكولاتة الداكنة أن تؤمّن الشعور بالشبع لأنها تستغرق وقتاً طويلاً في الهضم، وتعمل على كبح الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. لذا فإن تناول الشوكولاتة الداكنة خلال اليوم يُعدّ خياراً رائعاً.

المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:05 | 2023-08-04
14:33 | 2023-08-04
11:00 | 2023-08-04
08:00 | 2023-08-04
03:38 | 2023-08-04
00:46 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24