بعدما طلب يدها في الشارع.. الفنانة الشابة تحتفل بخطوبتها من نجم مسلسل "ريفو" (صورة)

احتفلت الفنانة المصرية ثراء جبيل بخطوبتها من مختار الديناري، نجم مسلسل "ريفو"، وسط أجواء عائلية، أمس الجمعة، بعدما أعلنت ارتباطها الخميس.



وظهرت العروس في الصور برفقة خطيبها، مرتدية جامبسوت أبيض مع إكسسوارات بسيطة.

وكان الديناري تقدم لخطبة ثراء بطريقة رومانسية في الشارع، حيث قام بالترتيب للمفاجأة من خلال دعوة الفنانة لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان المحدد.واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها، وتقدم لخطوبتها ووافقت وسط فرحة الحضور.وكان آخر أعمال ثراء جبيل في السينما فيلم "رهبة"، بمشاركة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وبسمة بغدادي.فيما شارك الديناري مع مجموعة كبيرة من الممثلين في مصر بالجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، الذي انتهى مؤخرًا. (فوشيا)