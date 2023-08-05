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المرأة

بملابس رياضية ضيقة.. ستيفاني صليبا تتدرب على "البوكسينغ" (صور)

Lebanon 24
05-08-2023 | 02:33
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ستيفاني بملابس رياضية ضيقة باللون البرتقالي وتضع قفازات "البوكسينغ".
 
 
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وبدت ستيفاني برشاقة لافتة، حيث تُمارس رياضة "البوكسينغ" باستمرار.

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ستيفاني صليبا

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