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المرأة
بملابس رياضية ضيقة.. ستيفاني صليبا تتدرب على "البوكسينغ" (صور)
Lebanon 24
05-08-2023
|
02:33
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت ستيفاني بملابس رياضية ضيقة باللون البرتقالي وتضع قفازات "البوكسينغ".
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وبدت ستيفاني برشاقة لافتة، حيث تُمارس رياضة "البوكسينغ" باستمرار.
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