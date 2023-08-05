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المرأة

كيف تتعاملين مع فقدان شعر الحاجبين؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 08:00
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مؤخراً، أصبح الاهتمام بشعر الحاجبين لدى العديدات أمراً مهماً، خاصةً أن اتجاهات الجمال الحديثة أصبحت تشير إلى أن الحواجب الكاملة والكثيفة علامةٌ رائعة على الشباب والصحة.
لكن، كلما تقدمنا في العمر، يبدأ شعر الحاجبين في التساقط بسبب عوامل عدة، وتصبح الحواجب وقتها أقل كثافةً وذات مظهرٍ رقيق، ما لا يعطينا المظهر الشبابي الذي نطمح إليه.
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كيف يمكنك كبح جماح تساقط شعر الحاجبين؟
كما هي الحال مع شعر رؤوسنا، يجب عليكِ اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، وعدم الإفراط في نتف الحاجبين أو إزالتهما، وفي حال استمر تساقط الشعر لأكثر من ثلاثة أشهر، فيجب عليكِ حينها استشارة طبيب أمراض جلدية، للتأكد من عدم وجود سبب أساسي يحتاج إلى العلاج.
وتأكدي من أن يكون لديكِ نظام غذائي متوازن، يتضمن أيضاً مكملات، مثل: البيوتين، وفيتامين (E)، والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ما الأمصال التي يمكن أن تساعد؟
أصبح سوق الأمصال الخاصة بشعر الحواجب مشبعاً، لهذا السبب لا بد من التركيز على المكونات الفعالة التي يمكن أن تحدث فرقاً في نمو الشعر.
وتعمل أمصال نمو الشعر بشكلٍ فعال، لاسيما أنها تحتوي على عدد لا يحصى من المكونات، التي توفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر الأمثل، مثل: الببتيدات والبيوتين والبانثينول وحمض الهيالورونيك والمستخلصات النباتية.
وعليه، فإن كل ما يتوجب عليكِ فعله هو النظر إلى الملصق الموجود على عبوة المصل، والتأكد من وجود تلك المواد الفعالة، التي تساعد على نمو شعر الحواجب.
وتذكري أن تضعي هذه الأمصال فقط على منطقة الحاجبين، إذ لن ترغبي في نمو الشعر بمناطق أخرى من الوجه. (زهرة الخليج)      

المصدر: زهرة
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