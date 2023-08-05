الغرّة تمنحكِ مظهراً ناعماً ورومانسياً يوم زفافك

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إذا كنتِ تمتلكين شخصية رومانسية وتبحثين عن تفاصيل تبرز ملامح شخصيتك في يوم زفافك، فالتركيز على مظهرك عنصر أساسي.تسريحة شعرك من أهم العناصر التي تبرز جمالك وتعزز جاذبيتك، ولحسم الحظ فإن الغرّة عادت لتتربع على عرش الموضة، مما يزيد فرصتك في الحصول على لوك رومانسي حالم.الغرّة بأشكالها المختلفة تمنحكِ لوك ناعم ورومانسي. لذا اعتمدي الغرة ولا تتردي في يوم زفافك. (نواعم)