هل من فوائد إضافية لترك القناع على الشعر طوال الليل؟

يشكّل ترك القناع على الشعر لبعض الوقت وسيلة فعالة لتغذيته بالعمق، ولكن ماذا عن فوائد تركه على الشعر طوال الليل؟ هل هي حقيقية وهل يمكن لجميع أنواع الشعر أن تستفيد منها؟



عندما يكون الشعر متعباً، جافاً أو فاقداً للحيوية تُصبح الحاجة ملحة لاستعمال مستحضرات تُلبي متطلباته في مجال التغذية والترطيب. ومن بين الأساسيات في هذا المجال، نذكر استعمال قناع يُناسب نوع الشعر مرة أسبوعياً ويُترك عليه للفترة المذكورة على عبوته ولكن بعضنا يترك هذا القناع على الشعر طوال الليل بحجة الاستفادة القصوى من خصائصه، فما رأي خبراء العناية بالشعر في هذه الخطوة؟

Advertisement

يُحبّذ الخبراء هذه الخطوة عندما يحتاج الشعر إلى عناية خاصة في مجال التغذية والترطيب. وهم يوصون بتغليف الشعر بعد تطبيق القناع عليه بورق النايلون أو بقبعة حمّام بلاستيكيّة لتعزيز مفعوله. تطبيق القناع في هذه الحالة يتم على شعر رطب، وبعد عصره لإزالة فائض الماء عنه. يُنصح بخلط القناع ببضع قطرات من زيت مغذّ قد يكون زيت اللوز أو زيت الخروع، على أن يُطبّق الخليط على طول الشعر وأطرافه مع الابتعاد عن الجذور. في صباح اليوم التالي، يتمّ غسل الشعر وتطبيق الكونديشنر عليه كالمعتاد. يمكن تكرار تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً ولكن أهم ما في الأمر أن يتم تطبيقه دائماً على شعر رطب كون الماء هو المرطّب الأول للشعر. يمكن تطبيق هذه الخطوة أيضاً على الشعر الرقيق عند معاناته من الجفاف أو فقدان الحيوية.



بين القناع المرطب وحمام الزيت:

قد يتساءل البعض: هل يختلف مفعول تطبيق القناع على الشعر عن مفعول تطبيق حمام الزيت عليه، خاصة أن هذا الأخير يُعتبر وصفة سحرية لترطيب الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه؟ يُشدّد خبراء العناية بالشعر على أهمية تطبيق حمام الزيت على الشعر الجاف والفاقد للحيوية ولكنهم لا ينصحون بترك الزيت عليه طوال الليل بل يوصون باعتماد هذا العلاج فقط في صالون التجميل حيث يعرف الخبراء جيداً كيفيّة تخليص الشعر من الطبقة الدهنيّة التي تتراكم عليه بفعل حمام الزيت. وهم يُشجّعون على إضافة بضع قطرات من أي زيت يعتني بالشعر إلى القناع الذي يُستعمل في المنزل بهدف تعزيز مفعوله. يوصي الخبراء أيضاً بضرورة عدم تعريض الشعر لأشعة الشمس أثناء تطبيق حمام الزيت عليه تجنباً لإلحاق الأذى بأليافه.

- لترطيب الشعر خلال الليل:

تُشكّل العناية المنتظمة الوسيلة الأساسيّة لحل مشكلة جفاف الشعر وفقدانه للحيوية صيفاً. ويوصي الخبراء باعتماد إحدى هاتين الخطوتين:



• الاستعانة بمصل مغذّ ومرطّب للشعر يتمّ فرك القليل منه بين راحتي اليدين ثم تمريرها على طول الشعر الجاف وحتى نهاياته، على أن يتم بعد ذلك تسريح الشعر بالفرشاة إذا كان ناعماً ومموجاً، وتمرير الأصابع بين خصلاته في حالة الشعر المجعّد. يمكن بعدها لفّ الشعر إلى الأعلى وتغليفه بغطاء للرأس عند النوم تجنباً لاتساخ غطاء الوسادة، على أن يتمّ غسل الشعر في صباح اليوم التالي.



• الاستعانة بالكونديشنر وتطبيقه على طول خصلات الشعر الرطب حتى نهاياته، وتركه طوال الليل بعد تغليف الشعر بغطاء تجنباً لاتساخ الوسادة، ثم غسل الشعر كالمعتاد في صباح اليوم التالي مما يُعزّز حيويته ولمعانه بشكل مدهش.