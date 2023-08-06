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المرأة

منة شلبي متحمسة للمشاركة في أحد الأفلام لهذا السبب!

Lebanon 24
06-08-2023 | 00:20
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تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة فيلم "فرقة الموت" بطولة النجم أحمد عز، والذي من المقرر بدء تصويره خلال شهر تشرين الأول المقبل .

وعلمت "لها" من مصادرها الخاصة بالفيلم، أن الفنانة منة شلبي رحبت بالدور فور أن تحدث معها المخرج أحمد علاء والفنان أحمد عز، خاصة أن هناك علاقة قوية تجمع بين الثنائي.
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وأشار المصدر إلى أن منة شلبي وافقت على هذا الدور، نظراً لظهورها بدور فتاة صعيدية في فترة أواخر الأربعينيات، ويعتبر الدور مختلفاً عما قدمته من قبل.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، في الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ويخوض "عز" خلاله أول تجربة صعيدية، وجاري حاليا الاتفاق مع باقي الأبطال.
 
المصدر: لها
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